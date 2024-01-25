Кондрашова Агриппина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Агриппина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кондрашов Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Кондрашов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кондрашов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Кондрашов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Косьма Яковлевич

Отец ребёнка: Кондрашов Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
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