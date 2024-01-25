Кондрашова Агриппина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кондрашов Борис Яковлевич
Отец ребёнка: Кондрашов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кондрашов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Кондрашов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Косьма Яковлевич
Отец ребёнка: Кондрашов Яков Ефимович
Смерть
Неизвестно