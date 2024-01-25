Кондрашов Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Яков Ефимович

Кондрашов Яков Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кондрашов Ефим Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кондрашов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Яковлева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кондрашов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Косьма Яковлевич

Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close