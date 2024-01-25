Кондрашов Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кондрашов Ефим Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кондрашов Борис Яковлевич
Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кондрашов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Косьма Яковлевич
Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Яковлева
Смерть
Неизвестно