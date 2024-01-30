Кондрашов Ефим Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Ефим Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кондрашов Яков Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кондрашов Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кондрашова ?? Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кондрашова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кондрашова Марья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кондрашова Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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