Кондрашов Ефим Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кондрашова ?? Ефимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кондрашова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кондрашова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кондрашова Матрона Ефимовна
Смерть
Неизвестно