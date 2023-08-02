Филина (Кошелева) Ефросиния Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина (Кошелева) Ефросиния Герасимовна

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Место рождения

Кирг.ССГ г. Фруезе

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1930

Дочь: (Филина) Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Филин Илья

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: (Филина) Вера Ильинична

Отец ребёнка: Филин Илья

Смерть
Неизвестно

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