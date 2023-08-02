Филина (Кошелева) Ефросиния Герасимовна
Место рожденияКирг.ССГ г. Фруезе
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1930
Дочь: (Филина) Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Филин Илья
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: (Филина) Вера Ильинична
Отец ребёнка: Филин Илья
Смерть
Неизвестно