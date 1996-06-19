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(Филина) Надежда Ильинична

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Место рождения

Кир.ССР,г.Фрунзе

Дата рождения

11.02.1930

Дата смерти

19.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1930

Отец: Филин Илья

Мать: Филина (Кошелева) Ефросиния Герасимовна

Бракосочетание
09.01.1954

Муж: Тамбовцев Николай Федорович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Свидетельство о браке ФЮ № 682778
Рождение ребёнка
21.10.1954

Сын: Тамбовцев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тамбовцев Николай Федорович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
08.08.1960

Дочь: (Тамбовцева) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тамбовцев Николай Федорович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
19.06.1996
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Рак
Похороны
20.06.1996

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