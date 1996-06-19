(Филина) Надежда Ильинична
Место рожденияКир.ССР,г.Фрунзе
Дата рождения11.02.1930
Дата смерти19.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1930
Бракосочетание
09.01.1954
Свидетельство о браке ФЮ № 682778
Рождение ребёнка
21.10.1954
Сын: Тамбовцев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Тамбовцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: (Тамбовцева) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тамбовцев Николай Федорович
Смерть
19.06.1996
Причина смерти: Рак
Похороны
20.06.1996