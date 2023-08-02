Филин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1930

Дочь: Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Филина Ефросиния Герасимовна

Кир.ССР,г.Фрунзе
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Вера Ильинична

Мать ребёнка: Филина Ефросиния Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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