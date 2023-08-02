Филин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1930
Дочь: Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Филина Ефросиния Герасимовна
Кир.ССР,г.Фрунзе
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Вера Ильинична
Мать ребёнка: Филина Ефросиния Герасимовна
Смерть
Неизвестно