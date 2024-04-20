Санькова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санькова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Саньков Иван Самуилович

Отец ребёнка: Саньков Самуил Павлович

Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Саньков Григорий Самуилович

Отец ребёнка: Саньков Самуил Павлович

Смерть
Неизвестно

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