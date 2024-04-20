Санькова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Саньков Самуил Павлович
Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1886
Сын: Саньков Григорий Самуилович
Отец ребёнка: Саньков Самуил Павлович
Смерть
Неизвестно