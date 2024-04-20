Саньков Григорий Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Саньков Самуил Павлович
Мать: Санькова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санькова Агафья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Саньков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Санькова Агафья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Санькова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Санькова Агафья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Санькова Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Санькова Агафья
Смерть
Неизвестно