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Саньков Григорий Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Саньков Самуил Павлович

Мать: Санькова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санькова Агафья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Саньков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Санькова Агафья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Санькова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Санькова Агафья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Санькова Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Санькова Агафья

Смерть
Неизвестно

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