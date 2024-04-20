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Саньков Самуил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Саньков Иван Самуилович

Мать ребёнка: Санькова Евдокия

Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Саньков Григорий Самуилович

Мать ребёнка: Санькова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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