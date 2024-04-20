Саньков Самуил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Санькова Евдокия
Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1886
Сын: Саньков Григорий Самуилович
Мать ребёнка: Санькова Евдокия
Смерть
Неизвестно