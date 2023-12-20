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Степанов Гурьян Алексеевич

Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

01.10.1879

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1879

Отец: Степанов Алексей Гаврилович

Мать: Степанова Ольга Адрианова

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Степанова) Акилина Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Дочь: (Степанова) Екатерина Гурьянова

Мать ребёнка: (Степанова) Акилина Иванова

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: (Степанова) Таисия Гурьянова

Мать ребёнка: (Степанова) Акилина Иванова

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920

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