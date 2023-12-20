Степанов Гурьян Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1879
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1879
Основание Посемейные списки 1910г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Дочь: (Степанова) Екатерина Гурьянова
Мать ребёнка: (Степанова) Акилина Иванова
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: (Степанова) Таисия Гурьянова
Мать ребёнка: (Степанова) Акилина Иванова
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920