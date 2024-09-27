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Степанова Ольга Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
10.10.1876

Сын: Степанов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Степанов Гурьян Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
06.08.1883 ст.

Дочь: (Степанова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
1883 из Посемейные списки 1910г МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №82/06.08/07/Анна/д.при р.Люличенке/кр.Алексей Гаврилов Степанов+Ольга Андриянова, правосл В:т.ж.д кр.Федора Гаврилова Сте... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1887 ст.

Дочь: (Степанова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Степанова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Степанов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Степанова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920

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