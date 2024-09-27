Степанова Ольга Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1876
Сын: Степанов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Степанов Гурьян Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
06.08.1883 ст.
Дочь: (Степанова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович
1883 из Посемейные списки 1910г МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №82/06.08/07/Анна/д.при р.Люличенке/кр.Алексей Гаврилов Степанов+Ольга Андриянова, правосл В:т.ж.д кр.Федора Гаврилова Сте... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1887 ст.
Дочь: (Степанова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Степанова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
28.10.1890
Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Степанова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Гаврилович
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920