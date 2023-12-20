(Степанова) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Гурьян Алексеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Дочь: (Степанова) Екатерина Гурьянова

Отец ребёнка: Степанов Гурьян Алексеевич

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: (Степанова) Таисия Гурьянова

Отец ребёнка: Степанов Гурьян Алексеевич

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920

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