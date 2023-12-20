(Степанова) Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Дочь: (Степанова) Екатерина Гурьянова
Отец ребёнка: Степанов Гурьян Алексеевич
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: (Степанова) Таисия Гурьянова
Отец ребёнка: Степанов Гурьян Алексеевич
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920