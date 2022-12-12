Теплюк (Ткаченко) Мария Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткаченко Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1915
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Косёнко Василиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Косёнко Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич
Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Теплюкова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
?.05.1927
Сын: Теплюк Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
14.08.1933
Дочь: Сухих Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич
Смерть
16.05.1934