Теплюк (Ткаченко) Мария Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплюк (Ткаченко) Мария Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткаченко Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1915

Муж: Теплюк Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Косёнко Василиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Косёнко Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Теплюкова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Теплюк Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
?.05.1927

Сын: Теплюк Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
14.08.1933

Дочь: Сухих Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич

Смерть
16.05.1934
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