Теплюк Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1891
Дата смерти22.04.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1891
Отец: Теплюк Григорий
Мать: не указана
Родился на Украине в Черниговской губернии. В 19 лет переселились в Казахстан
Бракосочетание
До 1915
Жена: Теплюк Мария Родионовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Косёнко Василиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Косёнко Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Теплюкова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна
Рождение ребёнка
?.05.1927
Сын: Теплюк Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна
Рождение ребёнка
14.08.1933
Дочь: Сухих Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна
Бракосочетание
После 1934
Жена: Теплюк Наталья
Рождение ребёнка
1935
Сын: Теплюк Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Теплюк Наталья
Развод
С 1940 по 1945
Жена: Теплюк Наталья
Бракосочетание
После 1945
Жена: Теплюк Анна
Смерть
22.04.1972