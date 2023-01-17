Теплюк Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплюк Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1891

Дата смерти

22.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1891

Отец: Теплюк Григорий

Мать: не указана

Родился на Украине в Черниговской губернии. В 19 лет переселились в Казахстан
Бракосочетание
До 1915

Жена: Теплюк Мария Родионовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Косёнко Василиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Косёнко Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Теплюкова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Теплюк Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна

Рождение ребёнка
?.05.1927

Сын: Теплюк Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна

Рождение ребёнка
14.08.1933

Дочь: Сухих Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Теплюк Мария Родионовна

Бракосочетание
После 1934

Жена: Теплюк Наталья

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Теплюк Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Теплюк Наталья

Развод
С 1940 по 1945

Жена: Теплюк Наталья

Бракосочетание
После 1945

Жена: Теплюк Анна

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Смерть
22.04.1972
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