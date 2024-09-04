Уваров Дмитрий Веденеевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварова Маланья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, хозяин
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.
Мать ребёнка: Уварова Маланья Ивановна
Восприемник
15.12.1896 ст.
Анастасия Николаевна Уварова
Смерть
Неизвестно