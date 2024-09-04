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Уваров Дмитрий Веденеевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Уваров Веденей Федорович

Мать: Уварова Аграфена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Маланья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, хозяин
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.

Сын: Уваров Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Уварова Маланья Ивановна

Восприемник
15.12.1896 ст.
Анастасия Николаевна Уварова
Смерть
Неизвестно

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