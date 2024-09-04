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Уварова Маланья Ивановна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Дмитрий Веденеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при хозяине
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.

Сын: Уваров Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Веденеевич

Смерть
Неизвестно

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