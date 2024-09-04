Уварова Маланья Ивановна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, село Седельниковское
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при хозяине
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Веденеевич
Смерть
Неизвестно