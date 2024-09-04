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Уварова Аграфена Васильевна

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

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НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Прядет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Веденей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: (Уварова) Анна Веденеевна

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Уварова) Анна Веденеевна

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Уваров Анисим Веденеевич

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: (Уварова) Федора Веденеевна

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Уваров Ефрем Веденеевич

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Уваров Иван Веденеевич

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

Рождение ребёнка
18.09.1862 ст.

Сын: Уваров Михаил Веденеевич

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Уваров Дмитрий Веденеевич

Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович

Смерть
Неизвестно

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