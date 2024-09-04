Уварова Аграфена Васильевна
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Прядет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: (Уварова) Анна Веденеевна
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Уварова) Анна Веденеевна
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: (Уварова) Федора Веденеевна
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1862 ст.
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Уваров Дмитрий Веденеевич
Отец ребёнка: Уваров Веденей Федорович
Смерть
Неизвестно