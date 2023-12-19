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Осина Матрена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1854

Отец: Осин Константин Харлампиевич

Мать: Осина (Смирнова) Марфа Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Кузнецова Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1895

Сын: Кузнецов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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