Осина Матрена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Кузнецова Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1895
Сын: Кузнецов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно