Кузнецов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осина Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Кузнецова Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Осина Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
25.06.1895

Сын: Кузнецов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Осина Матрена Константиновна

Смерть
Неизвестно

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