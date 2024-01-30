Кузнецов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Кузнецова Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Осина Матрена Константиновна
Рождение ребёнка
25.06.1895
Сын: Кузнецов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Осина Матрена Константиновна
Смерть
Неизвестно