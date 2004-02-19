Макаренко Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1921

Дата смерти

19.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1921

Отец: Макаренко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1957

Дочь: Синельникова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Синельников Павел Игнатович

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
19.02.2004
Новомосковск, Дніпропетровська область
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