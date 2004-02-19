Макаренко Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1921
Дата смерти19.02.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1921
Отец: Макаренко Михаил
Рождение ребёнка
18.09.1957
Дочь: Синельникова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Синельников Павел Игнатович
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
19.02.2004
Новомосковск, Дніпропетровська область