Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна
Место рождения
Дата рождения13.05.1887 ст.
Дата смерти17.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Крестьянина Федота Михайлова Лезина сельца прудов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдкин Николай Петрович
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Бракосочетание
08.10.1903 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Первым браком По жениху: Сельца Прудов крестьянин Арсений Сергеев Ямпольцев и того же Сельца крестьянин Сергей Михайлов Давыдкин По невесте: крестьяне деревни Двориков Семён Иванов Климов и Сельца Пру... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1907 ст.
Сын: Давыдкин Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1910 ст.
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
11.08.1917 ст.
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1919
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.02.1925
Дочь: Тишкина (Давыдкина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич
Смерть
17.11.1957
Зайцево, Серпуховский муниципальный район, Московская область