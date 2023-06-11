Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.05.1887 ст.

Дата смерти

17.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Дочь Крестьянина Федота Михайлова Лезина сельца прудов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Бракосочетание
08.10.1903 ст.

Муж: Давыдкин Пётр Григорьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Первым браком По жениху: Сельца Прудов крестьянин Арсений Сергеев Ямпольцев и того же Сельца крестьянин Сергей Михайлов Давыдкин По невесте: крестьяне деревни Двориков Семён Иванов Климов и Сельца Пру... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1907 ст.

Сын: Давыдкин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Давыдкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1914 ст.

Сын: Давыдкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1917 ст.

Сын: Давыдкин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1919

Сын: Давыдкин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Давыдкин Борис Петрович

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1925

Дочь: Тишкина (Давыдкина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Давыдкин Пётр Григорьевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.11.1957
Зайцево, Серпуховский муниципальный район, Московская область

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