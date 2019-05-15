Тишкина (Давыдкина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1925
Дата смерти15.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тишкина) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Тишкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тишкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1951
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1953
Смерть
15.05.2019
Зайцево, Серпуховский муниципальный район, Московская область