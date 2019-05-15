Тишкина (Давыдкина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина (Давыдкина) Александра Петровна

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Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.02.1925

Дата смерти

15.05.2019

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1925

Отец: Давыдкин Пётр Григорьевич

Мать: Давыдкина (Лезина) Гликерья Федотовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тишкина) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Тишкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Иван Иванович

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Иван Иванович

Смерть
15.05.2019
Зайцево, Серпуховский муниципальный район, Московская область

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