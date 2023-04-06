Сударчикова (Вавилова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Вавилова) Дарья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Вавиловъ Сергей

Мать: Лаптева-Мухина-? Вавилова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1841

Муж: Сударчиковъ Павелъ

Рождение ребёнка
22.11.1841

Дочь: Ленкова Екатерина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1843

Дочь: Полубоярова Марья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1845

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1848

Дочь: Сударчикова Евдокия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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