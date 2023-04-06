Сударчикова (Вавилова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Вавиловъ Сергей
Бракосочетание
02.02.1841
Муж: Сударчиковъ Павелъ
Рождение ребёнка
22.11.1841
Дочь: Ленкова Екатерина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ
Рождение ребёнка
02.04.1843
Дочь: Полубоярова Марья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ
Рождение ребёнка
21.06.1845
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ
Рождение ребёнка
20.02.1848
Дочь: Сударчикова Евдокия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ