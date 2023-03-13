Ленкова (Сударчикова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкова (Сударчикова) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.11.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1841

Отец: Сударчиковъ Павелъ

Мать: Сударчикова (Вавилова) Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.10.1861

Муж: Ленковъ Дмитрій

Рождение ребёнка
01.06.1863

Дочь: Ленкова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Ленковъ Адріанъ

Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1867

Дочь: (Ленкова) Татіана

Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій

Рождение ребёнка
08.06.1869

Сын: Ленковъ Петръ

Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

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