Ленкова (Сударчикова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения22.11.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1841
Отец: Сударчиковъ Павелъ
Бракосочетание
16.10.1861
Муж: Ленковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
01.06.1863
Дочь: Ленкова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
19.08.1864
Сын: Ленковъ Адріанъ
Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
07.01.1867
Дочь: (Ленкова) Татіана
Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
08.06.1869
Сын: Ленковъ Петръ
Отец ребёнка: Ленковъ Дмитрій
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область