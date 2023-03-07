Полубоярова (Сударчикова) Марья
Место рождения
Дата рождения02.04.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1843
Отец: Сударчиковъ Павелъ
Мать: Сударчикова Дарья
Бракосочетание
05.02.1862
Муж: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
13.09.1862
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
27.08.1866
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий