Полубоярова (Сударчикова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Сударчикова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.04.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1843

Отец: Сударчиковъ Павелъ

Мать: Сударчикова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1862

Муж: Полубояровъ Василий

Рождение ребёнка
13.09.1862

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1866

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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