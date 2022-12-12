Бурденкова (Красникова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурденкова (Красникова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

31.08.1945

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.07.1960

Дочь: Можайкина Алла Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.1962

Дочь: Клубникина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.06.1969

Дочь: Терехова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Бурденков Владимир Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурденков Владимир Кузьмич

Смерть
2018
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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