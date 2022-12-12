Бурденкова (Красникова) Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1945
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1960
Дочь: Можайкина Алла Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1962
Дочь: Клубникина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.06.1969
Дочь: Терехова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Бурденков Владимир Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область