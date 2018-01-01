Терехова (Бурденкова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Бурденкова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969

Отец: Бурденков Владимир Кузьмич

Мать: Бурденкова Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
24.12.1988

Дочь: Александрова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Кирсанов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Олег Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Сергей

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