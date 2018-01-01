Терехова (Бурденкова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1969
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969
Рождение ребёнка
24.12.1988
Дочь: Александрова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Кирсанов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терехов Олег Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирсанов Сергей