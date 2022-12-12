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Токмаков Михаил Евсивиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1890 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
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Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1890

Отец: Токмаков Евсевий Феодотов

Мать: Токмакова Ирина Кириллова

Бракосочетание
12.05.1908

Жена: Токмакова Наталья Арсеньева

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Токмаков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева

Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Токмаков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева

Смерть
Неизвестно
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