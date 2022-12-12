Токмаков Михаил Евсивиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1890
Бракосочетание
12.05.1908
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
03.04.1909
Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева
Рождение ребёнка
30.01.1911
Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токмакова Наталья Арсеньева
Смерть
Неизвестно