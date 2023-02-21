Токмакова Ирина Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Голощапова Христина Евсевиевна
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Афонасия Евсеевна
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
04.08.1883
Сын: Токмаков Петр Евсеев
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
10.01.1886
Дочь: Татьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
10.03.1888
Дочь: Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
27.07.1890
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
15.03.1893
Сын: Токмаков Василий Евсевьев
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
02.06.1895
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Агрипина Евсеевна
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Рождение ребёнка
28.08.1898
Дочь: Елисаветта Евсеевна
Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов
Бракосочетание
Неизвестно