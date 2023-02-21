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Токмакова Ирина Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Токмаков Иосиф Евсеев

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Голощапова Христина Евсевиевна

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Афонасия Евсеевна

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Токмаков Архип Евсеев

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
04.08.1883

Сын: Токмаков Петр Евсеев

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
10.01.1886

Дочь: Татьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
10.03.1888

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Токмаков Михаил Евсивиев

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
15.03.1893

Сын: Токмаков Василий Евсевьев

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Токмаков Павел Евсевиев

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Агрипина Евсеевна

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Рождение ребёнка
28.08.1898

Дочь: Елисаветта Евсеевна

Отец ребёнка: Токмаков Евсевий Феодотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Евсевий Феодотов

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