Токмакова (Антонова) Наталья Арсеньева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
хутор Марченков
Бракосочетание
12.05.1908
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
03.04.1909
Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев
Рождение ребёнка
30.01.1911
Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев
Смерть
Неизвестно