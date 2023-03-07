Токмакова (Антонова) Наталья Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Антонова) Наталья Арсеньева

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1890 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Антонов Арсений Михайлов

Мать: Антонова Евфимия Ивановна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Марченков
Бракосочетание
12.05.1908

Муж: Токмаков Михаил Евсивиев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, д Красная Поляна
Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Токмаков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев

Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Токмаков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Покровская церковь, с Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмаков Михаил Евсивиев

Смерть
Неизвестно
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