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Антонов Арсений Михайлов

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Марченкова
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Печерская Александра Арсеньева

Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Токмакова Наталья Арсеньева

Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
хутор Марченков
Рождение ребёнка
29.08.1901

Сын: Антонов Александр Арсеньев

Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна

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