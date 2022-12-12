Антонов Арсений Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Марченкова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Печерская Александра Арсеньева
Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Токмакова Наталья Арсеньева
Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна
хутор Марченков
Рождение ребёнка
29.08.1901
Сын: Антонов Александр Арсеньев
Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Евфимия Ивановна