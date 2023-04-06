Боцула (Тараненко) Мария Харитонова
Место рождения
Дата рождения28.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1851
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Стецюк Елисавета Трофимова
Отец ребёнка: Боцула Трофим Яковлев
Рождение ребёнка
23.06.1882
Отец ребёнка: Боцула Трофим Яковлев
Рождение ребёнка
13.09.1886
Отец ребёнка: Боцула Трофим Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно