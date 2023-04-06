Боцула (Тараненко) Мария Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боцула (Тараненко) Мария Харитонова

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

28.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1851

Отец: Тараненко Харитон Родионов

Мать: Тараненко Параскева Иоаннова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Стецюк Елисавета Трофимова

Отец ребёнка: Боцула Трофим Яковлев

Рождение ребёнка
23.06.1882

Сын: Боцула Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Боцула Трофим Яковлев

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Боцула Корнилий Трофимов

Отец ребёнка: Боцула Трофим Яковлев

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боцула Трофим Яковлев

Смерть
Неизвестно
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