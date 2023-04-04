Боцула Трофим Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти06.09.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Стецюк Елисавета Трофимова
Мать ребёнка: Боцула Мария Харитонова
Рождение ребёнка
23.06.1882
Мать ребёнка: Боцула Мария Харитонова
Рождение ребёнка
13.09.1886
Мать ребёнка: Боцула Мария Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боцула Мария Харитонова
Смерть
06.09.1911
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно