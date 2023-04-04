Боцула Трофим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоцула Трофим Яковлев

Боцула Трофим Яковлев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

06.09.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Стецюк Елисавета Трофимова

Мать ребёнка: Боцула Мария Харитонова

Рождение ребёнка
23.06.1882

Сын: Боцула Иоанн Трофимов

Мать ребёнка: Боцула Мария Харитонова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Боцула Корнилий Трофимов

Мать ребёнка: Боцула Мария Харитонова

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боцула Мария Харитонова

Смерть
06.09.1911
Сергеевка, Полтавська область
Причина смерти: Природна смерть/Старість
Похороны
Неизвестно
Сергеевка, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close