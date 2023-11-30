Бухминова (Бухминова) Хаджаря
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Елюзань, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.09.1911
Сын: Бухминов Хайдар Абдрахманович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.07.1915
Сын: Бухменов Мукадес Абдрахманович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1920
Сын: Бухминов Хайрунин Абдрахманович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1925
Сын: Бухминов Хайннуних Абдрахманович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно