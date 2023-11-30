Бухминова (Бухминова) Хаджаря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухминова (Бухминова) Хаджаря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхняя Елюзань, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.09.1911

Сын: Бухминов Хайдар Абдрахманович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Бухменов Мукадес Абдрахманович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1920

Сын: Бухминов Хайрунин Абдрахманович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.03.1925

Сын: Бухминов Хайннуних Абдрахманович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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