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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1216Верхняя Елюзань, д. каз.при рч. Елюзанке.5010163549542Магометанских мечетей 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
628. Вр. Елюзань, деревня бывшая государственная, при речке Елюзанке, дворов 209, жителей 1376, 2 мечети, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47164Верхняя Елюзаньсело52°59'45°52'N-38-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеелюзанский сельсовет
56618403101с Верхняя Елюзаньсело