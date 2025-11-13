Дерябин Леонтий Филимонов 16.05.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин Леонтий Филимонов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 16.05.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Дерябин Филимон Матвеев1815 ст. г.р.
Мать
Дерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна1816 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1850 ст.

Отец: Дерябин Филимон Матвеев

Мать: Дерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Крещение
21.05.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники онаго же сц. кр. Капитон Терентьев и кр. ж. Васса Матвеева

Смерть
Неизвестно

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