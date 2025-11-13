Дерябин Леонтий Филимонов
мужской, родился 16.05.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецДерябин Филимон Матвеев1815 ст. г.р.
МатьДерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна1816 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
21.05.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоров. крест. безфамильные.