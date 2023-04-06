Грицаенко (Пилипенко) Устинья Акимовна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Святенькая Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Грицаенко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелишенко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1868
Сын: Грицаенко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Грицаенко Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1877
Дочь: Члегова Юлиана Григорьевна
Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно