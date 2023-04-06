Грицаенко (Пилипенко) Устинья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицаенко (Пилипенко) Устинья Акимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1854

Муж: Грицаенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Святенькая Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Грицаенко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелишенко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1868

Сын: Грицаенко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Грицаенко Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1877

Дочь: Члегова Юлиана Григорьевна

Отец ребёнка: Грицаенко Григорий Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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