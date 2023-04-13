Пелишенко (Грицаенко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко (Грицаенко) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Грицаенко Григорий Иванович

Мать: Грицаенко Устинья Акимовна

Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Пелишенко Афанасий Лукич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
22.04.1884

Дочь: Кульнева Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
20.04.1888

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич

Рождение ребёнка
19.12.1889

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич

Рождение ребёнка
09.09.1891

Дочь: Корниенко Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.07.1895

Дочь: Серафима Афанасьевна

Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич

Рождение ребёнка
08.09.1897

Дочь: Мизина Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич

Рождение ребёнка
21.07.1898

Сын: Пелишенко Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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