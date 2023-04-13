Пелишенко (Грицаенко) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
06.02.1883
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
22.04.1884
Дочь: Кульнева Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
20.04.1888
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич
Рождение ребёнка
19.12.1889
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич
Рождение ребёнка
09.09.1891
Дочь: Корниенко Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.07.1895
Дочь: Серафима Афанасьевна
Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич
Рождение ребёнка
08.09.1897
Дочь: Мизина Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич
Рождение ребёнка
21.07.1898
Сын: Пелишенко Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Пелишенко Афанасий Лукич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно