Холопова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1816

Сын: Холопов Гаврило Андреевич

Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Фролова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Бещева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
01.11.1830

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Андрей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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