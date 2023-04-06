Холопова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1816
Сын: Холопов Гаврило Андреевич
Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Фролова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Бещева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
01.11.1830
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Холопов Андрей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно