Холопов Гаврило Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1816
Отец: Холопов Андрей Михайлов
Мать: Холопова Анна Иванова
Крещение
28.03.1816
Восприемникбыл села Великого крестьянин Михаил Михайлов Холопов. Таинство совершал Иерей Алексей с дьяконом Иоаном Тимофеевым и пономарем Иваном Тихоновым ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.6220, л.6 | церков... Показать все
Смерть
Неизвестно