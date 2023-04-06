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Холопов Гаврило Андреевич

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.03.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1816

Отец: Холопов Андрей Михайлов

Мать: Холопова Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
28.03.1816
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемникбыл села Великого крестьянин Михаил Михайлов Холопов. Таинство совершал Иерей Алексей с дьяконом Иоаном Тимофеевым и пономарем Иваном Тихоновым ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.6220, л.6 | церков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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