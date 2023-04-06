Фролова (Холопова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Холопова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Холопов Андрей Михайлов

Мать: Холопова Анна Иванова

Рождение ребёнка
14.10.1835

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Фролов Иван Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.06.1839

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Фролов Иван Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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