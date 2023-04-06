Фролова (Холопова) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Холопов Андрей Михайлов
Мать: Холопова Анна Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1835
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Фролов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.06.1839
Дочь: София Иванова
Отец ребёнка: Фролов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно