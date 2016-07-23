Hamm Мартин
Место рожденияPomerania, Sweden
Дата рождения23.07.1690
Дата смерти30.08.1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Pomerania, Sweden
Бракосочетание
1711
Жена: Hamm Анна
Pomerania, Sweden
Крещение
08.08.1712
Danzig Stadtgebiet, Poland
Рождение ребёнка
04.02.1723
Сын: Hamm Михаил
Мать ребёнка: Hamm Анна
Orloff, Gross Werder, Poland
Смерть
30.08.1750
Orloff, Gross Werder, Poland