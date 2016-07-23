Hamm Мартин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hamm Мартин

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Место рождения

Pomerania, Sweden

Дата рождения

23.07.1690

Дата смерти

30.08.1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1693 г.р.

Дети

1719 г.р.
1723 г.р.
1728 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Pomerania, Sweden
Бракосочетание
1711

Жена: Hamm Анна

Pomerania, Sweden
Крещение
08.08.1712
Danzig Stadtgebiet, Poland
Рождение ребёнка
19.10.1719

Сын: Hamm Яков

Мать ребёнка: Hamm Анна

Orloff, Gross Werder, Poland
Рождение ребёнка
04.02.1723

Сын: Hamm Михаил

Мать ребёнка: Hamm Анна

Orloff, Gross Werder, Poland
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Hamm Анна

Prussia
Смерть
30.08.1750
Orloff, Gross Werder, Poland
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