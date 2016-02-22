Hamm (Bergen) Анна
Место рожденияPomerania, Sweden
Дата рождения22.02.1693
Дата смерти28.05.1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Pomerania, Sweden
Бракосочетание
1711
Муж: Hamm Мартин
Pomerania, Sweden
Рождение ребёнка
19.10.1719
Сын: Hamm Яков
Отец ребёнка: Hamm Мартин
Orloff, Gross Werder, Poland
Рождение ребёнка
04.02.1723
Сын: Hamm Михаил
Отец ребёнка: Hamm Мартин
Orloff, Gross Werder, Poland
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Hamm Мартин
Prussia
Смерть
28.05.1764
Orloff, Gross Werder, Prussia
Похороны
Неизвестно