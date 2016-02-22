Hamm (Bergen) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHamm (Bergen) Анна

Hamm (Bergen) Анна

avatar

Место рождения

Pomerania, Sweden

Дата рождения

22.02.1693

Дата смерти

28.05.1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

1719 г.р.
1723 г.р.
1728 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Pomerania, Sweden
Бракосочетание
1711

Муж: Hamm Мартин

Pomerania, Sweden
Рождение ребёнка
19.10.1719

Сын: Hamm Яков

Отец ребёнка: Hamm Мартин

Orloff, Gross Werder, Poland
Рождение ребёнка
04.02.1723

Сын: Hamm Михаил

Отец ребёнка: Hamm Мартин

Orloff, Gross Werder, Poland
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Hamm Мартин

Prussia
Смерть
28.05.1764
Orloff, Gross Werder, Prussia
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close