Ногай Кулыбаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногай Кулыбаев

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Место рождения

Деревня Елан Еланской волости

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Кулыбай Род Елан Y ДНК N-Z1936

Мать: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Янчура Ногаев

Мать ребёнка: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Янчура Ногаев упоминается в документе по башкирскому восстанию 1662—1664 годов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ногаев Уразай

Мать ребёнка: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Смерть
Неизвестно
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