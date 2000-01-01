Ногай Кулыбаев
Место рожденияДеревня Елан Еланской волости
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1610
Отец: Кулыбай Род Елан Y ДНК N-Z1936
Мать: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Янчура Ногаев
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Янчура Ногаев упоминается в документе по башкирскому восстанию 1662—1664 годов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ногаев Уразай
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Смерть
Неизвестно