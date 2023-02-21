Янчура Ногаев
Место рожденияДеревня Елан Еланской волости
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Ногай Кулыбаев
Мать: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Янчура Ногаев упоминается в документе по башкирскому восстанию 1662—1664 годов
Рождение ребёнка
1680
Сын: Янчурин Яркей
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Смерть
Неизвестно