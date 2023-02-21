Янчурин Яркей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янчурин Яркей

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Место рождения

Деревня Елан Еланской волости

Дата рождения

1680

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Янчура Ногаев

Мать: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
1720

Сын: Яркеев Сайфулла

Мать ребёнка: Сююмбике

Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сююмбике

Смерть
1730
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