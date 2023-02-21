Янчурин Яркей
Место рожденияДеревня Елан Еланской волости
Дата рождения1680
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Янчура Ногаев
Мать: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
1720
Сын: Яркеев Сайфулла
Мать ребёнка: Сююмбике
Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сююмбике
Смерть
1730