Ногаев Уразай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногаев Уразай

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Место рождения

Деревня Елан Еланской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ногай Кулыбаев

Мать: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразаев Аит

Мать ребёнка: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразаев Урмет

Мать ребёнка: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразаев Москов

Мать ребёнка: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразаев Масегут

Мать ребёнка: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразаев Сююндюк

Мать ребёнка: не указана

Деревня Елан Еланской волости
Смерть
Неизвестно
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