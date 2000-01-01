Ногаев Уразай
Место рожденияДеревня Елан Еланской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ногай Кулыбаев
Мать: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразаев Аит
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразаев Урмет
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразаев Москов
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразаев Масегут
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразаев Сююндюк
Мать ребёнка: не указана
Деревня Елан Еланской волости
Смерть
Неизвестно