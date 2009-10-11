Павлов Александр Александрович
Место рожденияказачья станица в районе Маньчжурии
Дата рождения13.03.1919
Дата смерти11.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Отец: Павлов Александр Павлович
Мать: Павлова Ульяна Ивановна
казачья станица в районе Маньчжурии
Рождение ребёнка
05.01.1948
Дочь: Шилова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Павлова Елизавета Ефимовна
Смерть
11.10.2009