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Павлов Александр Александрович

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Место рождения

казачья станица в районе Маньчжурии

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

11.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: Павлов Александр Павлович

Мать: Павлова Ульяна Ивановна

казачья станица в районе Маньчжурии
Рождение ребёнка
05.01.1948

Дочь: Шилова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Павлова Елизавета Ефимовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
11.10.2009
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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