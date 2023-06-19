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Павлов Александр Павлович

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
13.03.1919

Сын: Павлов Александр Александрович

Мать ребёнка: Павлова Ульяна Ивановна

казачья станица в районе Маньчжурии
Рождение ребёнка
1922

Сын: Павлов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Павлова Ульяна Ивановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Павлов Иван Александрович

Мать ребёнка: Павлова Ульяна Ивановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
1937