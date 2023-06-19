Павлов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1919
Сын: Павлов Александр Александрович
Мать ребёнка: Павлова Ульяна Ивановна
казачья станица в районе Маньчжурии
Рождение ребёнка
1922
Сын: Павлов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Павлова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Павлов Иван Александрович
Мать ребёнка: Павлова Ульяна Ивановна
Смерть
1937