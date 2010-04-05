Рехтина (Борисова) АНТОНИНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1932
Дата смерти05.04.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932
Отец: Борисов ИВАН КОРНИЛОВИЧ
Мать: Борисова КСЕНИЯ
Рождение ребёнка
19.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рехтин Тимофей Андреевич
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
05.04.2010