Рехтина (Борисова) АНТОНИНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехтина (Борисова) АНТОНИНА ИВАНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1932

Дата смерти

05.04.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932

Отец: Борисов ИВАН КОРНИЛОВИЧ

Мать: Борисова КСЕНИЯ

Рождение ребёнка
19.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рехтин Тимофей Андреевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
05.04.2010
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